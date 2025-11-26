Regno Unito: ministra del Tesoro con la ‘valigetta rossa’ della finanziaria fuori da Downing Street 11

In Inghilterra è il giorno in cui il Cancelliere dello Scacchiere del Regno Unito, Rachel Reeves, presenterà il bilancio fiscale di quest’anno. Come da tradizione, la ministra del Tesoro si è recata a Downing Street con la valigetta rossa della finanziaria. Ogni membro del governo britannico ha una valigetta rossa, ma quella del Cancelliere dello Scacchiere è particolare perché era rimasta fisicamente la stessa per circa 150 anni, dal 1852 fino al 2010: viene usata per trasportare il nuovo budget annuale dal n.11 di Downing Street al parlamento britannico.