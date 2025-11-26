Napoli, sequestrarono minore a S. Giorgio a Cremano chiedendo riscatto: 2 fermi

Due persone sono state fermate perché gravemente indiziate del reato di sequestro di persona a scopo di estorsione in relazione al sequestro di un minorenne avvenuto lo scorso 8 aprile a San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli. Il ragazzo sarebbe stato preso di peso e trascinato con forza all’interno di un furgone e poi trasportato in un appartamento, dove è stato tenuto legato e incappucciato; sarebbe stato liberato soltanto dopo varie ore. Per il suo rilascio sarebbe stata avanzata al padre della vittima la richiesta di pagamento di un milione e mezzo di euro.