Il ragazzino rapito poco prima di andare a scuola e rilasciato poco dopo

Sequestro lampo stamani a San Giorgio a Cremano, nel Napoletano. Un ragazzino di 15 anni è stato sequestrato e poi rilasciato da ignoti prima di andare a scuola. Sui social è stato rilanciato l’appello da parte dei residenti della zona dove è avvenuto il rapimento.

“Stamattina alle 8 stava andando a prendere la macchina 50 per andare a scuola – si legge nell’appello – e l’hanno rapito mettendogli un cappuccio in testa e messo in un furgone un signore del bar ha denunciato l’accaduto e le forze dell’ordine stanno indagando fate girare. E’ un bravo ragazzo va a scuola è molto sensibile e buono”. Sul fatto indaga la Squadra Mobile partenopea coordinata dalla Procura del capoluogo campano.

Fermato 24enne Milano

Nelle ore successive al rilascio del 15enne, un uomo di 24 anni è stato fermato con l’accusa di sequestro di persona a scopo di estorsione, aggravato dalla modalità mafiosa La Polizia ha fermato l’uomo, eseguendo una misura emessa dalla Procura della Repubblica – Dda di Napoli. Le indagini svolte dalla Squadra Mobile di Napoli, che si sono avvalse del supporto tecnico del Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato e del contributo del Nucleo Investigativo dell’Arma dei Carabinieri di Torre Annunziata, hanno consentito in poche ore di soccorrere il minore rapito nelle fasi immediatamente successive al suo rilascio e di bloccare uno dei presunti rapitori poi sottoposto al provvedimento di fermo.

