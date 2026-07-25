Cina, il tifone Noul si avvicina alla costa: la popolazione si prepara per l'arrivo del maltempo

Il tifone Noul dovrebbe portare venti e forti piogge nel sud della Cina e a Hong Kong nel corso del fine settimana; la regione è in stato di massima allerta e decine di voli sono stati cancellati.

L’Osservatorio di Hong Kong ha riferito che Noul, che si era intensificato raggiungendo venti sostenuti massimi di 140 km/h (87 mph) in prossimità del suo centro, sabato si stava spostando costantemente attraverso la parte nord-orientale del Mar Cinese Meridionale, avvicinandosi alla costa orientale del Guangdong.

L’Osservatorio della città prevede che Noul possa abbattersi domenica mattina nelle vicinanze delle città di Huizhou e Shanwei, nel sud della Cina, portando forti venti e rovesci a raffica in alcune zone della regione.