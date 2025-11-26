Milano, Calenda: "Rimpasto in Giunta? Forse Sala ha problema di coraggio"

“Sala aveva fatto una dichiarazione dicendo che sarebbe bene avere Azione in Giunta. Noi siamo pronti a fare la nostra parte. Mi pare di aver capito che c’è un veto del Pd su questo, fatti del Pd. A Sala dico che lo abbiamo sostenuto nel momento più difficile dicendo che le inchieste della magistratura ci sembravano completamente sbagliate e che si doveva andare avanti sia sul Salva Milano sia sullo stadio. Se poi finisce che le persone più coraggiose su quella linea non vengono messe in grado di fare un lavoro perché c’è il veto di chi fondamentalmente, come sappiamo bene tutti, sotto sotto lo voleva mandare a casa, forse c’ha un problema di coraggio”. Lo ha detto il leader di Azione Carlo Calenda, inaugurando una nuova sede del partito a Milano.