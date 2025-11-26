Guinea-Bissau, i militari annunciano la presa del potere: "Fino a nuovo ordine"

Un gruppo di ufficiali che si autodefinisce ‘Alto Comando Militare per il Ristabilimento dell’Ordine‘ ha affermato di aver preso il potere in Guinea-Bissau ‘fino a nuovo ordine’. La dichiarazione di colpo di stato è stata letta presso il quartier generale delle forze armate dal generale Denis N’Canha, capo della casa reale militare presso il palazzo presidenziale. Lo riporta l’emittente Rfi. I militari hanno annunciato la sospensione del processo elettorale in corso, che implica l’annullamento dei risultati delle elezioni presidenziali e legislative, e la sospensione dei programmi sui media. Hanno inoltre invitato la popolazione a “mantenere la calma“. In precedenza si erano sentiti degli spari nei pressi del palazzo presidenziale. I risultati delle elezioni che si sono tenute domenica erano attesi per domani.