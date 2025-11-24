Ucraina, Zelensky in Svezia: "Putin vuole infrangere il principio d'integrità territoriale"

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha dichiarato in un vertice internazionale in Svezia che è un “momento critico” per sostenere l’Ucraina, nel mezzo dei negoziati sul piano di pace degli Stati Uniti. Ciò è avvenuto mentre i leader dell’Unione Europea si sono incontrati lunedì in Angola per discutere la situazione in Ucraina a margine di un vertice con l’Unione Africana previsto per il paese. Ciò ha fatto seguito ai colloqui di domenica a Ginevra tra il segretario di Stato americano Marco Rubio e le alte autorità ucraine sulla proposta americana di porre fine alla guerra in Ucraina. Il piano in 28 punti elaborato dagli Stati Uniti per porre fine alla guerra durata quasi quattro anni ha suscitato allarme a Kiev e nelle capitali europee. Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha detto lunedì che sta “lavorando a stretto contatto con gli Stati Uniti, con i partner europei e con molti, molti altri per definire passi che possano porre fine alla guerra della Russia contro di noi, contro l’Ucraina, e portare una vera sicurezza”. “C’è molto rumore nei media, molta pressione politica e una responsabilità ancora maggiore per le decisioni future”, ha aggiunto. I massimi funzionari statunitensi e ucraini hanno dichiarato domenica di aver fatto progressi verso la fine della guerra Russia-Ucraina, ma hanno fornito scarsi dettagli dopo aver discusso la proposta americana che ha suscitato preoccupazioni tra molti alleati europei di Washington secondo cui il piano è troppo conciliante con Mosca.