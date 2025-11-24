Thailandia, piogge torrenziali colpiscono 2 milioni di persone: il video degli allagamenti

Nel fine settimana, una quantità record di piogge torrenziali ha causato gravi inondazioni improvvise nel sud della Thailandia. Secondo le autorità, sono quasi 2 milioni le persone colpite. Un video dell’emittente thailandese TPBS ha mostrato le strade allagate della città meridionale di Hat Yai, con i residenti che guadavano l’acqua alta fino alla vita o fuggivano su barche. Il Dipartimento dell’Irrigazione thailandese ha dichiarato che la media delle precipitazioni registrate la scorsa settimana nelle 10 province meridionali è stata compresa tra i 300 e i 500 millimetri. Le autorità hanno riferito che venerdì le precipitazioni a Hat Yai, importante centro economico della provincia di Songkhla, hanno raggiunto i 335 millimetri, il livello più alto registrato negli ultimi 300 anni. I media locali hanno riferito delle difficoltà incontrate nelle operazioni di evacuazione a Hat Yai, dove centinaia di residenti e turisti sono rimasti intrappolati nelle loro case e negli hotel a causa dell’innalzamento del livello dell’acqua. Lunedì i funzionari hanno avvertito che il livello dell’acqua potrebbe aumentare ulteriormente in diverse province meridionali, poiché le piogge torrenziali nella regione dovrebbero continuare fino a martedì. Non sono state segnalate vittime.