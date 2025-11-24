Regionali Campania, Manfredi: "Ora cambio di metodo, dialogo costante e piena sinergia con Regione"

“Noi ci aspettiamo una grande collaborazione con la Regione, una grande sinergia istituzionale, una scelta condivisa delle politiche e anche mettere in campo le priorità per Napoli e l’area metropolitana che noi abbiamo sintetizzato nell’agenda per la città. Sicuramente vanno recuperate le cose buone che sono state fatte, però poi c’è una questione di metodo, ci aspettiamo un dialogo continuo e profondo”. Queste le parole di Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, intervistato presso il comitato elettorale di Fico in attesa dei risultati definitivi delle elezioni regionali in Campania.