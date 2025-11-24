Regionali Campania, Manfredi: "Contrasto astensionismo è responsabilità di chi amministra"

“Questo credo che sia un vulnus che c’è in tutta Italia e questo deve far riflettere la politica. Oggi i cittadini non vanno più a votare perché pensano che la politica sia inutile per il loro futuro. Quindi è compito di chi amministra, di chi governa la politica, far cambiare idea ai cittadini e fare in modo che si ritorni a votare. Questa è una grande responsabilità e anche una grande difesa della nostra democrazia”. Queste le parole di Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, intervistato presso il comitato elettorale di Fico in attesa dei risultati definitivi delle elezioni regionali in Campania. “Un risultato che è partito dalla nostra alleanza a Napoli quattro anni fa, una grande risposta dei campani e una grande risposta dei napoletani dove registro veramente un risultato straordinario. Alla fine il buon governo paga e noi dobbiamo lavorare in questa direzione per rispondere ai bisogni dei cittadini”, ha aggiunto.