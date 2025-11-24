Pakistan, attacchi kamikaze provocano morti e feriti tra la polizia: le immagini

Due attentatori suicidi hanno attaccato lunedì mattina il quartier generale delle forze di sicurezza nel nord-ovest del Pakistan, uccidendo almeno tre agenti e ferendone altri 11, secondo quanto riferito dalla polizia e dai soccorritori. L’attacco è avvenuto a Peshawar, capitale della provincia di Khyber Pakhtunkhwa al confine con l’Afghanistan. Uno degli attentatori si è fatto esplodere all’ingresso principale del quartier generale provinciale della Polizia Federale, mentre il secondo attentatore è stato ucciso dagli agenti vicino al parcheggio. La polizia sta ancora indagando per determinare l’identità e la nazionalità degli attentatori, senza fornire ulteriori dettagli.