Ornella Vanoni, Luciana Littizzetto emozionata: "Non dimenticherò mai i suoi abbracci"

Luciana Littizzetto ha voluto celebrare la memoria di Ornella Vanoni, scomparsa il 21 novembre all’età di 91 anni, durante “Che Tempo Che Fa“, trasmissione nella quale la cantante era spesso ospite. “Devo dire che questo periodo mi sembra che mi strappino la pelle continuamente, prima Pippo Baudo, poi Peppe Vessicchio, le Kessler, Ornella… non c’è un cerotto abbastanza grande per coprire tutti questi dolori. Lei era una donna, è ancora una donna, che ha masticato la vita proprio a bocconi grossi; ha fatto anche parecchie briciole, lo diceva, aveva fatto anche dei danni, però ha amato a dismisura e ha abbracciato a più non posso. Lei amava abbracciare, diceva che questo stringere sosteneva le persone che magari non erano abituate a essere abbracciate e lei lo faceva sempre e volentieri. Questa è una cosa che ricordo e non credo di potermela dimenticare facilmente”.