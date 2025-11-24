Myanmar, l'esercito demolisce la centrale mondiale delle truffe online: il video

L’esercito birmano ha continuato la sua opera di distruzione e smantellamento delle centrali delle truffe online. Le immagini trasmesse da MRTV hanno mostrato la demolizione di un vasto complesso, il noto centro di truffa KK Park, a Myawaddy, in Birmania. La Birmania è nota per ospitare operazioni di truffa informatica che fanno in tutto il mondo. A metà ottobre le autorità hanno fatto irruzione nel KK Park, alla periferia di un’importante città commerciale al confine con la Thailandia. Nelle immagini trasmesse domenica dai media locali, gli edifici del KK Park vengono demoliti con esplosioni ed escavatori.