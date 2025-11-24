Londra, alla Kenwood House la magia di Peter Pan: le immagini dello spettacolare gioco di luci

Spirali di luce incantano i sensi nel parco della Kenwood House di Londra, dove un nuovo percorso all’aperto porta i visitatori nel mondo fantastico di Neverland. Sentieri costeggiano una vasta area verde nel nord di Londra e guidano i visitatori non solo attraverso la tenuta storica, ma anche attraverso il mondo immaginario di Peter Pan, creato oltre 100 anni fa dallo scrittore J.M. Barrie. Neverland, il mondo fantastico di Peter Pan, Campanellino e Capitan Uncino, è qui ricreato in un percorso di luci, proiezioni e sculture. Il viaggio inizia nella Londra di inizio secolo di Barrie, resa con delicati contorni di luce tra gli alberi. Il Big Ben, il ponte sul Tamigi e i contorni della moderna City di Londra appaiono nella magnificenza dei LED. Questa è la città che i bambini della famiglia Darling chiamano casa, prima che abbia inizio la loro notte di avventure impossibili. “Dopo aver attraversato la City di Londra e la casa di Darling, Peter Pan, Wendy e Campanellino prendono tutti il ​​volo per Neverland, e c’è un tunnel di 50 metri dove quelle immagini volano sopra la tua testa, e sì, all’aperto, è una sfida”, afferma Zoe Bottrell, amministratore delegato e produttore creativo di Culture Creative. Capitan Uncino fa sentire presto la sua presenza, prima come un’ombra proiettata e poi in persona. Il pirata è lì per la stagione per accogliere gli ospiti lungo il percorso, ma bisogna fare attenzione a non fargli troppe domande sulla sua mano. Può essere molto veloce ad arrabbiarsi. “Tutti credono che il coccodrillo mi abbia morso la mano. Non è affatto vero, vedi. Quello che è successo è che Peter Pan mi ha tagliato la mano con una mossa diabolica con cui non posso essere d’accordo e l’ha data in pasto al maledetto coccodrillo”.