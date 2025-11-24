Gravina: “Il mio destino non è legato a quello della Nazionale”

“Non c’è una norma che lega il destino della Nazionale a quello degli organi della Figc. È un destino cercato più all’esterno della Federazione ma nel nostro interno c’è un principio di democrazia il cui ritmo è stabilito dalle norme federali, la risposta è stata un 98,7% di consenso quindi qualcosa non torna”. A dirlo in conferenza stampa è stato il presidente della Figc, Gabriele Gravina. “È evidente che poi ci sono delle riflessioni da fare legate a una responsabilità personale – ha aggiunto – ma aprioristicamente mi sembra fuori luogo anche perché di natura sono ottimista e quindi è un problema che non si pone”.