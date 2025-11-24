Elezioni Regionali in Veneto, Campania e Puglia: affluenza in forte calo

Si vota in Veneto, Campania e Puglia per le elezioni Regionali: sono oltre undici milioni e mezzo gli elettori chiamati alle urne, aperte anche oggi fino alle 15. Affluenza in netto calo nella prima giornata di voto. Alle 23, secondo i dati del Viminale, in Puglia ha votato il 29,45% degli aventi diritto, quasi dieci punti in meno rispetto al 2020. In Veneto l’affluenza si è fermata al 33,88%, con un calo di oltre dodici punti. In Campania ha votato il 32,09%, un dato inferiore rispetto al 2020, quando alla stessa ora aveva votato quasi il 39%.