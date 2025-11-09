Spettacolo di fuoco alle Hawaii, il vulcano Kilauea erutta lava dal suo cratere

(LaPresse) Il servizio geologico degli Stati Uniti (USGS) ha registrato l’istante in cui la lava è fuoriuscita dal Kilauea, uno dei vulcani più attivi delle Hawaii. Il Kilauea erutta rocce fusi dai suoi crateri sommitali a intervalli semi-regolari dalla fine dello scorso anno. Gli scienziati considerano ogni episodio parte della stessa eruzione, poiché il magma segue sempre lo stesso percorso verso la superficie. La lava rimane contenuta nel cratere sommitale all’interno del Parco Nazionale dei Vulcani delle Hawaii e non rappresenta una minaccia per abitazioni o edifici. Il Kilauea si trova sull’isola di Hawaii, la più grande dell’arcipelago, a circa 320 chilometri a sud di Honolulu, la città più popolosa dello stato, situata sull’isola di Oahu.