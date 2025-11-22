Ucraina, riunione 'coalizione dei volenterosi' a margine G20 Johannesburg

A margine dei lavori del G20 in corso a Johannesburg, si è tenuta una riunione della cosiddetta ‘coalizione dei volenterosi’, i Paesi impegnati per garantire la sicurezza dell’Ucraina dopo un eventuale cessate il fuoco con la Russia. Il vertice era volto a discutere la strada da seguire dopo il piano in 28 punti presentato dagli Usa per la fine della guerra in Ucraina. Alla riunione – che si è tenuta su invito del presidente del Consiglio europeo Antonio Costa e della presidente della Commissione, Ursula von der Leyen – ha preso parte anche la premier Giorgia Meloni, assieme al presidente francese Emmanuel Macron, al premier britannico Keir Starmer, al canadese Mark Carney, al cancelliere tedesco Friedrich Merz. Al tavolo anche i rappresentanti di Norvegia, Giappone, Australia, Finlandia, Irlanda, Paesi Bassi e Spagna.