sabato 22 novembre 2025

Ultima ora

Ucraina, riunione 'coalizione dei volenterosi' a margine G20 Johannesburg

LaPresse
A margine dei lavori del G20 in corso a Johannesburg, si è tenuta una riunione della cosiddetta ‘coalizione dei volenterosi’, i Paesi impegnati per garantire la sicurezza dell’Ucraina dopo un eventuale cessate il fuoco con la Russia. Il vertice era volto a discutere la strada da seguire dopo il piano in 28 punti presentato dagli Usa per la fine della guerra in Ucraina. Alla riunione – che si è tenuta su invito del presidente del Consiglio europeo Antonio Costa e della presidente della Commissione, Ursula von der Leyenha preso parte anche la premier Giorgia Meloni, assieme al presidente francese Emmanuel Macron, al premier britannico Keir Starmer, al canadese Mark Carney, al cancelliere tedesco Friedrich Merz. Al tavolo anche i rappresentanti di Norvegia, Giappone, Australia, Finlandia, Irlanda, Paesi Bassi e Spagna.