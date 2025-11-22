G20, Ramaphosa apre summit: "Impegno a non lasciare indietro nessuna persona, nessun Paese"

“L’adozione della dichiarazione del vertice invia al mondo un segnale importante, ovvero che il multilateralismo può funzionare e funziona davvero“. Lo ha detto il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa, aprendo i lavori del G20 al Nasrec Expo Centre di Johannesburg. “Invia un messaggio di speranza e solidarietà in tutto il mondo. Dice al mondo che, in qualità di leader del G20, manterremo fede al nostro solenne impegno. Non lasciare indietro nessuna persona, nessuna comunità e nessun paese“, ha spiegato anche Ramaphosa.