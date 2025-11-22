G20, Merz: "La pace tra Russia e Ucraina è uno dei temi principali in discussione"

Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha affermato che il raggiungimento della pace tra Russia e Ucraina è uno dei temi principali in discussione al vertice del G20 a Johannesburg, in Sudafrica. Sabato, giorno di apertura del vertice che durerà tutto il fine settimana, Merz ha dichiarato che la fine della guerra è oggetto di “intense” discussioni e che nei prossimi giorni sono previste “ulteriori consultazioni”. “La fine della guerra può essere raggiunta solo con il consenso incondizionato dell’Ucraina. Le guerre non possono essere concluse dalle grandi potenze scavalcando i paesi coinvolti”, ha affermato Merz. “Un accordo di pace richiede il consenso dell’Ucraina e dell’UE, perché si tratta di una guerra che si sta svolgendo nel continente europeo e il suo esito avrà ripercussioni sul futuro dell’intera Europa”, ha aggiunto.