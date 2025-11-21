Svezia, la neve blocca una coppia in auto: “Stiamo bene, possiamo resistere a lungo”

Le abbondanti nevicate nel sud della Svezia hanno causato gravi disagi al traffico, lasciando gli automobilisti bloccati per ore e causando la chiusura temporanea delle principali autostrade della Scania, tra cui la E6 vicino a Landskrona e alcuni tratti della E22. Entrambe le strade sono state riaperte e le allerte meteo sono state revocate venerdì mattina. Una coppia bloccata ha parlato con i media locali dal proprio veicolo, affermando di avere scorte di cibo e riscaldamento a gas. “Potremmo arrivare a domani sera senza problemi”, ha detto Stefan Marklund.