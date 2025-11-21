Riforma Giustizia, Tajani: "Esalta ruolo del magistrato giudicante"

(LaPresse) “Sono migliaia le persone che sono vittime di errori giudiziari o di scelte politiche giudiziarie da parte di alcuni magistrati politicizzati. Noi abbiamo voluto fortemente la riforma costituzionale che è stata la conclusione di una battaglia avviata da Berlusconi e credo sia giusto andare avanti e ricordare ai cittadini che ci sarà una giustizia più giusta”. Così Antonio Tajani, vicepremier e segretario nazionale di Forza Italia, a Napoli per la giornata organizzata dal partito per la ‘giustizia giusta’.