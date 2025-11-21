Fratoianni: "Attacco scomposto al Quirinale dalla destra mi preoccupa"

“Hanno attaccato in modo scomposto il Quirinale, mi pare una brutta scena per le Istituzioni del Paese ed è un problema per tutti perché l’equilibrio dei poteri significa il rispetto della nostra carta costituzionale. Ma questa destra ha dimostrato più volte che la carta costituzionale gli sta stretta, a me preoccupa“. Lo ha detto Nicola Fratoianni, co-segretario di Alleanza Verdi – Sinistra, a margine dell’evento di chiusura della campagna elettorale di Roberto Fico per le regionali in Campania, che si è svolto presso la Mostra d’Oltremare di Napoli, in merito alle polemiche di Fratelli d’Italia per le parole, riportate da ‘La Verità’, del consigliere del Quirinale, Francesco Saverio Garofani.