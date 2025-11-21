Conte: "Caso Quirinale arma di distrazione di massa creata da Meloni"

“Il caso Quirinale è stato aperto da Fratelli d’Italia per una distrazione di massa perché non vogliono parlare della legge di bilancio, non vogliono parlare delle difficoltà delle imprese, delle difficoltà delle famiglie. Noi non accettiamo di discutere delle armi di distrazioni di massa di volta in volta create da Meloni, Fazzolari e tutta la compagnia”. Così il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, a margine dell’evento di chiusura della campagna elettorale del candidato alla presidenza della regione Campania Roberto Fico alle elezioni del 23 e 24 novembre, in merito alle polemiche di Fratelli d’Italia per le parole contro Meloni, riportate da ‘La Verità’, del consigliere del Quirinale, Francesco Saverio Garofani.