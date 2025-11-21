Chicago, all’acquario arriva un bradipo: ecco le immagini

Ecco le immagini di Alface, la nuova residente dell’acquario di Chicago. Ebbene no, non si tratta di un pesce ma di un bradipo. Alface – che in portoghese significa “lattuga”, dal primo cibo solido che ha mangiato – è nata nello zoo di Dallas nel 2023 ed è arrivata a settembre a Chicago. I funzionari dello Shedd Aquarium sperano che possa diventare un’ambasciatrice della sua specie e aiutare i visitatori a conoscere il bacino del Rio delle Amazzoni nella foresta pluviale, dove vivono i bradipi a due dita di Linné.