Trentino, inaugurato il Festival della famiglia: "Provincia investe su bene unico per creare futuro"

“La nuova edizione del Festival della famiglia parte con il piede giusto nel giorno mondiale dei diritti dell’infanzia. E’ un momento di celebrazione ma anche di rilancio di alcune scelte provinciali particolarmente forti e profonde verso il nucleo centrale della nostra comunità e della società con un investimento che vuole essere trasversale. La famiglia è un bene unico che deve essere valorizzato con scelte politiche opportune”. Lo ha detto Achille Spinelli, assessore alla famiglia e vice presidente della Provincia di Trento, inaugurando l’edizione 2025 del Festival della famiglia in corso fino a sabato.

“Si parla di società, di sviluppo dei giovani e di economia ma anche di scelte che devono essere sviluppate in maniera coerente per il territorio – ha aggiunto Spinelli -. Le scelte devono essere fatte per contrastare la denatalità e sviluppare la conciliazione vita-lavoro, ma anche il welfare che deve essere adatto a gestire progetti di vita. Saranno giorni di ampio dibattito e per imparare qualcosa dai tanti esperti che saranno a Trento. Il nostro percorso è chiaro: vogliamo puntare i riflettori sulla famiglia e sul suo ruolo all’interno della società e dell’economia. Il domani è un investimento di fiducia sulla famiglia e sul suo ruolo”.

Miriana Detti, dirigente generale di Agenzia per la coesione sociale della Provincia di Trento, ha aggiunto che “il Festival della famiglia 2025 ha un tema che è ‘Costruire il domani’ attorno al quale è stato organizzato tutto l’ambito scientifico dall’Università di Trento con dei panel e dei talk di sicuro interesse che indagheranno sulle varie tematiche della famiglia. Il programma prosegue domani e sabato al Castello del Buonconsiglio. Parallelamente ci saranno tantissime attività per le famiglie con dei laboratori dedicati”.