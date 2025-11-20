Scuola, Valditara: "In Campania realizzato cambio di marcia, competenze aumentano"

“Le competenze aumentano. Secondo i dati Invalsi in italiano e matematica i ragazzi della Campania per la prima volta nella storia della scuola campana sono al primo posto in Italia. Questo vuol dire che la scuola e il governo hanno realizzato un cambiamento di marcia molto importante per dare opportunità ai nostri giovani”. Così il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, in merito allo stato della scuola in Campania, a margine di un incontro con dirigenti scolastici, docenti e personale della scuola promosso a Villaricca (NA) da Michela Rostan, responsabile del Dipartimento Disabilità della Lega Campania, al quale ha partecipato anche il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Pina Castiello. Il ministro ha anche ricordato “lo straordinario successo di Agenda Sud” e “il successo del 4+2, la riforma dell’istruzione tecnico-professionale”.