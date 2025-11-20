Melania Trump con le famiglie dei militari in Carolina del Nord

Melania Trump e Usha Vance in visita ai membri del Corpo dei Marines e ai loro parenti nella Carolina del Nord. Il viaggio della First Lady e della moglie del vicepresidente americano arriva alla vigilia del Giorno del Ringraziamento per rendere omaggio alle famiglie dei militari, che Melania Trump ha definito “la forza silenziosa della nostra nazione”. L’incontro si è tenuto nella base militare Camp Lejeune – la più grande base del Corpo dei Marines sulla costa orientale – al cui interno c’è la Camp Lejeune High School.