Manovra, Malan (FdI) dopo vertice maggioranza: "Canone Rai e condono? Non ne abbiamo parlato"

“Tutto bene. Abbiamo lavorato sulle priorità della legge di bilancio e ci rivedremo tra qualche giorno sulla base dell’istruttoria che viene fatta a seguito di quanto si è esaminato questa sera. I temi sono noti ma non c’è nulla di definitivo“. Così il presidente dei senatori di Fratelli d’Italia, Lucio Malan, dopo il vertice di maggioranza a Palazzo Chigi sugli emendamenti alla manovra di bilancio. Il capogruppo ha anche aggiunto che nel vertice non si è parlato né dell’ipotesi di taglio a 70 euro del canone Rai né del condono edilizio per la Campania.