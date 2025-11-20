Lady Diana, al museo delle cere di Parigi nuova scultura della principessa

Il Museo Grévin di Parigi ha svelato una scultura in cera di Diana, Principessa del Galles, nel trentesimo anniversario della sua famosa intervista al programma Panorama della BBC. In quell’occasione Diana dichiarò che il suo matrimonio con il principe Carlo era fallito perché lui era ancora innamorato di una sua vecchia fiamma, Camilla Parker Bowles, diventata poi Regina. “Eravamo in tre in questo matrimonio, quindi era un po’ affollato”, disse la principessa. Il museo ha vestito la scultura con uno dei suoi abiti più chiacchierati: il vestito nero aderente e scollato che la principessa indossò a una festa alla Serpentine Gallery nel 1994. La stampa lo soprannominò il suo “vestito della vendetta”, perché l’evento ebbe luogo la stessa sera in cui suo marito, allora principe Carlo, ammise in televisione di avere una relazione con Parker Bowles. La statua di cera di Diana è stata collocata accanto all’ultima regina di Francia, Maria Antonietta.