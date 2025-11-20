Accesso Archivi

Accesso Archivi

giovedì 20 novembre 2025

Ultima ora

Gaza, l’ospedale accoglie le vittime dell’ultimo raid israeliano

LaPresse
LaPresse

Secondo quanto riferito dai funzionari ospedalieri, giovedì mattina due attacchi israeliani nella città meridionale di Khan Younis, a Gaza, hanno causato la morte di cinque persone, portando a 33 il numero delle vittime dei raid aerei nel territorio palestinese in un arco di tempo di circa 12 ore. Si tratta degli attacchi più letali dal 10 ottobre, data in cui è entrato in vigore il cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti. I funzionari dell’ospedale Nasser di Khan Younis hanno dichiarato di aver ricevuto i corpi di 17 persone, tra cui cinque donne e cinque bambini, in seguito a quattro attacchi aerei israeliani che hanno preso di mira le tende che ospitavano gli sfollati. A Gaza City, due attacchi aerei su un edificio hanno ucciso 16 persone, tra cui sette bambini e tre donne, secondo quanto riferito dai funzionari dell’ospedale Al-Shifa nella parte settentrionale della città, dove sono stati trasportati i corpi.