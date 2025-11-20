Dispersione scolastica, Valditara: "In Campania recuperati 18mila ragazzi, risultato storico"

“Ho portato in Campania i dati straordinari sulla lotta alla dispersione scolastica. Abbiamo raggiunto i risultati migliori nella storia, con il recupero di circa 18mila ragazzi che non andavano a scuola e ora hanno davanti a loro un futuro”. Sono le parole del ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, intervenuto all’incontro con dirigenti scolastici, docenti e personale della scuola promosso da Michela Rostan, responsabile del Dipartimento Disabilità della Lega Campania al quale ha partecipato anche il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Pina Castiello.