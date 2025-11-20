Confcommercio, Sangalli: “Quando si spegne l’insegna di un negozio, muore la città”

“Il declino urbano che va contrastato per tante ragioni non è una battaglia di categoria ma una responsabilità condivisa. Tutti insieme, territori, imprese, istituzioni, dobbiamo combattere perché la città è bene comune e i beni comuni vanno difesi, soprattutto in un momento in cui ci sono due priorità, bisogna far tornare alla vita i locali sfitti attraverso canoni più accessibili, e sostenere e incentivare l’innovazione e le nuove tecnologie. Quando si spegne un’insegna di un negozio è un pezzo di città che muore”. Così il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, a margine dell’iniziativa nazionale della Confederazione ‘inCittà – Spazi che cambiano, economie urbane che crescono’ a Bologna.