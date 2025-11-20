Campania, Valditara: "Dal prossimo anno 15mila studenti con fragilità avranno supporto AI"

“Posso anticipare che dal prossimo anno 15mila ragazzi campani con fragilità nell’apprendimento vedranno potenziato il loro percorso formativo grazie all‘Intelligenza Artificiale che consentirà loro di personalizzare la formazione”. Così il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, a margine di un incontro con dirigenti scolastici, docenti e personale della scuola promosso a Villaricca (NA) da Michela Rostan, responsabile del Dipartimento Disabilità della Lega Campania, al quale ha partecipato anche il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Pina Castiello, sulle prospettive dell’intelligenza artificiale per la scuola.