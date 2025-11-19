Manovra 2026, Avs in piazza contro tagli agli enti locali

“La manovra economica del governo Meloni di fronte ai problemi dell’Italia e degli italiani, taglia sui servizi sociali, non investe nella scuola e nella sanità pubblica. Di fronte a una crisi climatica un governo negazionista come il governo Meloni pensa al condono edilizio, al Ponte sullo Stretto che sottrae 14 miliardi di risorse al sud e alla difesa del suolo”. Così Angelo Bonelli di Avs a margine della manifestazione contro la manovra promossa in piazza Capranica, a Roma. A lui fanno eco le parole di Nicola Fratoianni.