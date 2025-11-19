Italgas a Enlit 2025, presentato innovativo progetto Hyround per decarbonizzazione reti gas

Italgas ha portato la propria esperienza in tema di decarbonizzazione delle reti gas a Enlit 2025, presentando l’innovativo progetto Hyround, un impianto di produzione di idrogeno verde recentemente entrato in funzione in Sardegna, il primo in Italia collegato direttamente a una rete di distribuzione cittadina. L’impianto utilizza elettricità generata da fotovoltaico per alimentare un elettrolizzatore in grado di produrre idrogeno verde che viene utilizzato per molteplici usi. A illustrare il progetto a Enlit, principale evento europeo e del settore energetico che si occupa di transizione energetica, digitalizzazione e decarbonizzazione e che quest’anno si svolge in Spagna, a Bilbao, è stata Valeria Vignolo, responsabile ingegneria e realizzazione investimenti di Italgas. L’idrogeno prodotto da Hyround, ha spiegato Vignolo, è distribuito in blending con il gas naturale attraverso la rete di distribuzione del gas di Sestu (Cagliari), in percentuali crescenti con l’obiettivo del 20%. Inoltre è reso disponibile in forma pura presso una stazione di rifornimento per autobus per il trasporto pubblico locale e, ancora in blending con il gas naturale, a un’industria alimentare casearia del territorio che lo utilizza in sostituzione dell’attuale olio combustibile BTZ, riducendo significativamente l’impronta carbonica.

Hyround è stato progettato per essere scalabile e replicabile. L’impianto di produzione si basa sulla tecnologia Power to Gas che consente di convertire l’energia elettrica in idrogeno attraverso un processo di elettrolisi dell’acqua. L’energia elettrica che rifornisce un elettrolizzatore da 0,5 MW è prodotta da un campo fotovoltaico, composto da 1.746 pannelli dalla potenza di 1 MW di picco, realizzato in un’area adiacente all’impianto. La scelta della Sardegna, ha spiegato Vignolo, non è casuale: nell’isola infatti il Gruppo Italgas ha realizzato reti di distribuzione del gas all’avanguardia che sono pronte ad accogliere gas diversi, compresi quelli rinnovabili come biometano, idrogeno e metano sintetico. La strategicità dell’idrogeno, ha rimarcato la responsabile ingegneria e realizzazione investimenti di Italgas, è duplice, non solo come vettore ma anche come modalità di stoccaggio dell’energia.