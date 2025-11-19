Israele, Netanyahu in Siria visita la 'zona cuscinetto': le immagini

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha visitato la parte siriana della zona cuscinetto con Israele. La delegazione comprendeva il ministro della Difesa, il ministro degli Esteri, l’ambasciatore israeliano negli Stati Uniti e altri alti funzionari della sicurezza. “Attribuiamo enorme importanza alla nostra capacità, sia difensiva che offensiva, di proteggere i nostri alleati drusi e, in particolare, di proteggere lo Stato di Israele e il suo confine settentrionale attraverso il Golan”, ha detto Netanyahu durante la visita. La visita è avvenuta mentre l’esercito israeliano ha effettuato attacchi aerei nel sud del Libano, contro quelle che ha definito infrastrutture di Hezbollah.