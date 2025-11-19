Il water d'oro di Cattelan venduto per 12 milioni di dollari

La toilette più famosa dell’arte contemporanea è stata venduta per 12 milioni di dollari. Si tratta di un water in oro 18 carati da 101 chili realizzato dall’artista padovano Maurizio Cattelan nel 2016. L’opera – “America”, una satira sulla ricchezza – è stata venduta all’asta da Sotheby’s a New York, nello stesso giorno in cui è stato battuto anche un ritratto di Gustav Klimt per 236 milioni di dollari: un record per un’opera d’arte moderna. “America” è l’unica versione esistente dopo il furto dell’opera installata al Blenheim Palace, in Inghilterra, nel 2019.