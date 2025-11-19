Autonomia differenziata, Calderoli: “Nessun blitz, seguiamo la nostra tempistica “

“I tempi li stabilirà il Parlamento, adesso abbiamo definito i contenuti e anche i limiti fino ai quali si può arrivare. Limiti condivisi con l’Amministrazione centrale. Poi si passerà all’esame del Parlamento”. Così il ministro per gli Affari regionali Roberto Calderoli che insieme al presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio ha firmato la pre intesa sull’autonomia differenziata sulle materie non Lep. “Ogni volta che si fa un passo avanti sull’autonomia dicono che è un blitz. Noi stiamo seguendo la nostra tempistica”, ha aggiunto rispondendo alle opposizioni che sostengono che l’accelerata sia stata fatta in vista della campagna elettorale in Veneto.