Autonomia differenziata, Cirio: “Passo importante”

“Noi oggi diamo attuazione ad un provvedimento che è nato nel 2018, quando io non ero ancora Presidente e che noi abbiamo poi inserito nei nostri programmi di governo e quindi è anche il mantenimento di un impegno con i cittadini del Piemonte”. A dirlo il presidente del Piemonte, Alberto Cirio in occasione della firma della pre-intesa sull’Autonomia per le materie non Lep alla presenza del ministro Roberto Calderoli. “Quindi tante buone notizie e soprattutto il fatto che Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, che rappresentano comunque i nostri partner nel bacino padano, oggi compiono tutti insieme un passo importante che non va verso il disgregamento del nostro paese, ma va verso la valorizzazione e il rendere più forte quell’Italia che amiamo, nel rispetto anche di una solidale unità di tutte le regioni”.