Vicenza, importavano droga dal Belgio ingerendo ovuli: il blitz

Importavano droga dal Belgio verso l’Italia e da qui provvedevano a distribuirla nelle principali piazze di spaccio dell’intero Veneto e della vicina Lombardia. Per far arrivare la droga in Italia si servivano di corrieri ovulatori che ingerivano gli ovuli di droga e raggiungevano il Paese passando per il confine con la Francia, attraverso Ventimiglia, viaggiando su treni passeggeri. È quanto hanno ricostruito i carabinieri di Vicenza che con l’operazione ‘Marshall’ hanno disarticolato una rete internazionale della mafia nigeriana, arrestando 20 persone.