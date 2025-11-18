Venezia, le acrobazie del delfino Mimmo in laguna

Il delfino Mimmo è tornato nella laguna di Venezia. Questo video è stato girato il 20 ottobre scorso, ma il cetaceo è stato avvistato per la prima volta il 23 luglio. Gli esperti, soprattutto dopo essersi resi conto di alcune ferite riportate dall’animale – dovute probabilmente alle eliche delle barche che transitano nel bacino di San Marco – hanno cercato di spingerlo in mare aperto utilizzando dispositivi acustici a bassa intensità. La strategia ha funzionato soltanto per un paio di ore: Mimmo è infatti ritornato quasi subito in laguna.