Provocazione al Louvre: due TikToker appendono il loro ritratto accanto alla Gioconda

Un’insolita “opera d’arte” è apparsa al Museo del Louvre – già teatro del clamoroso furto dei gioielli di Napoleone – dove due giovani influencer belgi sono riusciti ad appendere il loro ritratto accanto alla famosa Gioconda. Secondo quanto raccontato dall’emittente televisiva e radiofonica francese BFMTV, i due, Neal e Senne, sono noti su TikTok per le loro “farse” e scherzi, e hanno messo in atto questa beffa nel tardo pomeriggio di venerdì 14 novembre. Approfittando della folla di visitatori, i TikToker sono entrati senza problemi al museo e si sono diretti verso la Salle des Etats – la sala che ospita l’opera di Leonardo da Vinci – dove hanno appeso il loro quadro per poi andarsene velocemente. Il giorno successivo i due ragazzi, che hanno oltre 48.000 follower su TikTok, hanno scoperto che il loro quadro era ancora lì, appeso accanto alla Gioconda, come rivelato dallo stesso Neal in un’intervista a BFMTV. Il gesto ha suscitato il disappunto tra il personale del museo, che non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali su come sia stato possibile un simile incidente.