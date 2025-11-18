Milano, incidente via Fulvio Testi: due indagati

Sono indagati per omicidio stradale il 23enne che era alla guida del SUV e il 32enne conducente della Opel Corsa che domenica mattina si sono schiantate in viale Fulvio Testi a Milano, provocando la morte del 19enne Pietro Silva Orrego. Il giovane che ha noleggiato il SUV è risultato positivo ad alcol e droga nei primi test eseguiti nell’inchiesta della Polizia locale coordinata dalla pm di Milano, Giancarla Serafini. Anche il 32enne è risultato positivo alla droga. Si tratta di pre-test che andranno confermati da successive analisi. Dalla prima informativa giunta in Procura, emerge la velocità molto sostenuta di entrambi i mezzi. Sono state sequestrate le immagini della videosorveglianza dei semafori per scoprire chi non ha rispettato le precedenze. La pm ha disposto l’autopsia sul corpo della vittima e sentito i primi testimoni oculari.