Gaza, il calcio per provare a ripartire: le immagini del torneo tra amputati

I calciatori palestinesi con amputazioni si sono ritrovati su un campo nel centro di Gaza per un torneo. Molti dei calciatori hanno perso gli arti durante gli attacchi di Israele, durante i quali hanno perso la vita oltre 69.000 palestinesi. La partita si è svolta su un piccolo campo, con poco pubblico che assisteva lungo la linea laterale. Vicino a uno dei pali della porta, il braccio protesico del portiere giaceva a terra mentre lui difendeva la rete. Uno dei giocatori, Madi Nawasra, ha raccontato di essere stato un calciatore prima della guerra, ma di aver perso una gamba dopo un attacco alla sua casa lo scorso anno. “Ora che ho una gamba amputata, sono ancora determinato a continuare a giocare a calcio”, ha raccontato.