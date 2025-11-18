Attacco in Cisgiordania: morto un israeliano, tre feriti

È di un israeliano morto e tre feriti il bilancio di un attacco avvenuto in Cisgiordania al trafficato incrocio Gush Etzion Junction, a sud di Gerusalemme. Il servizio di soccorso israeliano Magen David Adom precisa che i feriti sono stati ricoverati in ospedale. L’esercito israeliano ha fatto sapere che l’attacco è avvenuto con auto e coltello. Secondo i media locali, almeno due assalitori hanno prima accelerato a bordo di un veicolo contro i pedoni e poi uno di loro è sceso e ha provato ad accoltellare le vittime. Sempre secondo la stampa locale, entrambi gli assalitori sarebbero stati uccisi dalle forze di sicurezza sul posto. Secondo il Magen David Adom, la persona uccisa è un uomo di circa 30 anni. I tre feriti sono invece una donna di circa 40 anni, che è in gravi condizioni, un uomo di circa 30 anni e un ragazzo di 15 anni.