Usa, Trump vuole incontrare Mamdani: "Troveremo una soluzione, voglio il meglio per New York"

Il presidente Donald Trump ha dichiarato che intende incontrare il sindaco eletto di New York City, Zohran Mamdani, e ha affermato che “troveranno una soluzione”, in quello che potrebbe essere un momento di distensione tra il presidente repubblicano e la star politica democratica. Trump ha criticato aspramente Mamdani per mesi, etichettandolo come “comunista” e prevedendo la rovina della sua città natale, New York, se il socialista democratico fosse stato eletto. Ha anche minacciato di espellere Mamdani, nato in Uganda e naturalizzato cittadino americano, e di ritirare i fondi federali dalla città.