Ucraina, Macron e Zelensky siglano accordo su difesa aerea: il momento della firma

Il presidente francese Emmanuel Macron e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky hanno firmato una lettera di intenti su un accordo in materia di armamenti tra Francia e Ucraina. La firma è avvenuta durante una cerimonia nella base aerea francese di Villacoublay, vicino Parigi. Ieri Zelensky ha parlato di “un accordo storico” che prevede “un significativo rafforzamento” “dell’aviazione da combattimento, della difesa aerea e di altre attrezzature di difesa” ucraine. Una conferenza stampa congiunta è attesa in tarda mattinata. La dichiarazione d’intenti firmata dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky e dal presidente francese Emmanuel Macron prevede possibili contratti futuri per l’acquisizione da parte dell’Ucraina di nuove attrezzature di difesa francesi, in particolare “nell’ordine dei 100 caccia Rafale, con i relativi armamenti”, nonché altri armamenti fra cui il sistema di difesa aerea SAMP-T di nuova generazione in fase di sviluppo, sistemi radar e droni. Lo riferisce l’Eliseo, citato dai media francesi.