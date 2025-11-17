Ucraina, Macron e Zelensky firmano accordo su difesa aerea: Kiev comprerà 100 caccia Rafale – La diretta

Emmanuel Macron e Volodymyr Zelensky hanno firmato una lettera di intenti sulla difesa aerea. L’intesa è stata sancita durante una cerimonia nella base di Villacoublay, vicino Parigi. Ieri il presidente ucraino aveva parlato di “un accordo storico” che prevede “un significativo rafforzamento” “dell’aviazione da combattimento, della difesa aerea e di altre attrezzature di difesa” ucraine. La dichiarazione prevede possibili contratti futuri per l’acquisizione da parte di Kiev di nuove attrezzature di difesa francesi, in particolare 100 caccia Rafale, il sistema SAMP-T di nuova generazione in fase di sviluppo, radar e droni.
“Grazie per l’instancabile sostegno della Finlandia all’Ucraina, caro Alexander Stubb. Concordiamo sulla necessità di un solido sostegno finanziario e militare per l’Ucraina, in vista di questo inverno cruciale. E di rafforzare la capacità di difesa dell’Europa. Per un’Europa forte, fianco a fianco con un’Ucraina forte”. Lo scrive su X la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.
Il ministro della Difesa Guido Crosetto, secondo quanto si apprende, martedì 2 dicembre presenterà in Copasir il decreto interministeriale relativo al dodicesimo pacchetto di aiuti militari all’Ucraina. Il provvedimento, come quelli precedenti, sarà secretato e non necessita dell’autorizzazione del Parlamento.
È di tre morti e 10 feriti il bilancio di un raid missilistico russo sulla città di Balakliya, nella regione Ucraina di Kharkiv. Lo riferisce su Telegram il capo dell’amministrazione militare della stessa Balakliya, Vitaly Karabanov. “Secondo le prime informazioni, tre persone sono morte a seguito del lancio notturno di razzi sulla città di Balakliya – scrive Karabanov – Altre 10 persone sono rimaste ferite, tra cui bambini nati nel 2011, 2007 e 2010. Nove dei feriti sono stati ricoverati in ospedale, mentre una persona sta ricevendo cure mediche ambulatoriali. Tutti stanno ricevendo le cure necessarie”.