Ucraina, Macron e Zelensky firmano accordo su difesa aerea: Kiev comprerà 100 caccia Rafale – La diretta

Emmanuel Macron e Volodymyr Zelensky hanno firmato una lettera di intenti sulla difesa aerea. L’intesa è stata sancita durante una cerimonia nella base di Villacoublay, vicino Parigi. Ieri il presidente ucraino aveva parlato di “un accordo storico” che prevede “un significativo rafforzamento” “dell’aviazione da combattimento, della difesa aerea e di altre attrezzature di difesa” ucraine. La dichiarazione prevede possibili contratti futuri per l’acquisizione da parte di Kiev di nuove attrezzature di difesa francesi, in particolare 100 caccia Rafale, il sistema SAMP-T di nuova generazione in fase di sviluppo, radar e droni.

