Texas, incendio in centrale dismessa: le immagini dall'alto

Nel sud-est del Texas, un incendio divampato in una centrale elettrica dismessa ha provocato grandi colonne di fumo nell’aria, costringendo i cittadini a barricarsi in casa. I vigili del fuoco sono stati al lavoro per ore. Il rogo si è sviluppato domenica 16 novembre in un impianto nella contea di Galveston, intorno alle 2:30 del mattino. Nel tardo pomeriggio, tutte e cinque le torri di raffreddamento della centrale – dismessa negli anni ’90 – sono bruciate e crollate, come ha riferito Joe Tumbleson, direttore della Protezione Civile di Texas City. Tumbleson ha aggiunto che fortunatamente non sono stati segnalati feriti.